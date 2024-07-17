Счетная палата раскритиковала Минфин за несбывшиеся прогнозы

Как пишут «Ведомости», аудиторы отметили, что из-за слабой предсказуемости изменений выявляются непредвиденные доходы в бюджете страны. Так, при исполнении закона о российском бюджете в прошлом году появились неучтенные сборы и налоги. В итоге казна получила около 884 млрд рублей доходов из новых источников.

Также по прогнозам главных администраторов бюджетных доходов, бюджет российского омбудсмена недоисполнили на 94,6%, у ФМБА — на 63,8%, у Россельхознадзора — на 63,2%. А доходы Федерального агентства ж/д транспорта были перевыполнены в 242,4 раза, Минпросвещения — в 164,2 раза. Специалисты палаты думают, что в подобной ситуации нужно улучшать качество прогнозирования.

В этом году в бюджет страны поступят 77,1 млрд рублей за счет налога на прибыль с доходов зарубежных компаний, не имеющих постоянного представительства. Эксперты пояснили, что данная динамика наблюдается из-за ухода с отечественного рынка большого числа иностранных предприятий. Фирмы продали недвижимость и ценные бумаги, поэтому увеличились налоговые поступления.

По данным Минфина, в текущем году бюджет РФ получит непредвиденные 173 млрд рублей, в основном это прибыль ЦБ — он за прошлый год впервые за 7 лет получил прибыль в размере 140,4 млрд рублей.