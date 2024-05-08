Счета Инстасамки могут заблокировать из-за долга перед налоговой в 52 тыс рублей

Счета певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) полностью заблокируют в случае, если она не заплатит долг перед налоговой в размере 52 тыс. рублей, сообщает Mash .

Это уже второй случай, когда Зотеева не оплачивает налоги. Впервые Дарья не заплатила налоговой 690 тыс. рублей.

В мае 2023 года ее счета заблокировали, а саму певицу включили в черный список. Девушка погасила долг, а также уехала из Москвы в ОАЭ, чтобы избежать последствий.

В настоящее время певица живет и в Москве, и в Дубае, продолжает писать музыку и выступать.