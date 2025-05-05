«Щелково Агрохим» увеличит долю на рынке средств защиты растений Узбекистана до 25%

В городе Ташкент Республики Узбекистан состоялась международная выставка «Иннопром. Центральная Азия» — это ключевое мероприятие торгово-промышленного сотрудничества в центральноазиатском регионе. В мероприятии приняли участие представители компании «Щелково Агрохим», они рассказали о своих планах по расширению присутствия в Центральной Азии, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, благодаря высокому качеству выпускаемых препаратов и их конкурентоспособности на рынке средств защиты растений к 2030 году щелковская компания увеличит долю присутствия в Узбекистане до 20-25%.

В 2023 году «Щелково Агрохим» открыл современный завод в особой экономической зоне «Ургут» под Самаркандом. Его мощность позволяет выпускать до 20 тыс. тонн продукции в год — фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и стимуляторов роста.

Сегодня в Узбекистане зарегистрировано 64 наименования препаратов компании — многие из них разработаны специально для борьбы с болезнями культур в условиях жары.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.