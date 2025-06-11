Сбербанк профинансировал сеть фитнес-клубов на сумму более 2 млрд рублей

Среднерусский банк Сбербанка профинансировал строительство фитнес-клубов. Благодаря финансированию в размере более 2 млрд рублей, холдинговая компания ООО «ИЛОН», выступающая заемщиком по реализуемым проектам, откроет фитнес-клубы сети в 10 новых городах страны.

На данный момент совместно со Сбером холдинговая компания реализует порядка 14 инвестиционных проектов на общую сумму более 10 млрд рублей.

«Сегодня Сбер — один из ключевых партнеров в реализации инвестиционных проектов в России. Так, на 1 мая 2025 года портфель проектного финансирования Среднерусского банка Сбербанка превысил 1,49 трлн рублей. Для нас важно создавать условия, при которых бизнес может не только развиваться, но и делать жизнь людей комфортнее, формируя долгосрочные точки роста для экономики регионов», — отметил заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Сергей Кузнецов.

Он добавил, что инвестиции в здоровье и активный образ жизни людей становятся основой для развития современных городских пространств, а новые клубы в регионах открывают возможности для предпринимателей и повышают качество жизни россиян.

Иван Ситников, генеральный директор ООО «ИЛОН»:

«Наш стратегический приоритет — развитие инфраструктуры доступного и качественного фитнеса в России. Спрос на фитнес-услуги растёт быстрее наших возможностей по расширению сети, но партнёрство с банками обеспечивает финансовые инструменты для масштабирования и выхода, в том числе в новые регионы. Мы уже вовлекли в фитнес 600 тысяч пользователей, из них 300 тысяч — новички, которые никогда ранее не занимались. В Москве проникновение фитнеса выросло с 10% до 16%», — подчеркнул генеральный директор ООО «ИЛОН» Иван Ситников.

Он уточнил, что поддержка Сбера позволяет открывать новые клубы и делать фитнес доступнее.

«Мы благодарим инвесторов за доверие и поддержку на ранних этапах и уверены, что сотрудничество поможет вовлечь миллионы новых пользователей в активный здоровый образ жизни, заботу о своем теле», — сказал Ситников.

На текущий момент функционирует 88 фитнес-клубов в Москве, Московской области и еще в 12-ти регионах страны: Ростов-на-Дону, Казань, Ярославль, Тула, Воронеж, Нижневартовск, Сургут, Самара, Иркутск, Пермь, Волгоград, Санкт-Петербург.