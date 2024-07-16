Сбербанк подал в суд иск о банкротстве франшизы ювелирных магазинов Pandora

Сбербанк подал заявление в Арбитражный столичный суд, в котором потребовал признать банкротом АО «ПанКлуб», владевшее франшизой международной сети ювелирных магазинов Pandora в России, сообщает РИА Новости.

Заявление еще не приняли к рассмотрению. До этого Сбер уже подал два иска к структурам, которые связаны с подразделением Pandorа в России.

Банк требовал взыскать в общей сложности около 9 млрд рублей, в том числе 4,5 млрд рублей с кипрской Panclub Enterprises Limited и около 4,5 млрд рублей с АО «Группа компаний „Связной“.

Сбербанк в 2014 году купил 35% кипрской Panclub. Оставшиеся 65% крупнейший российский банк получил в 2015 году за долги. Кипрская компания владела ЗАО «ПанКлуб». Сейчас он называется АО «ПанКлуб».