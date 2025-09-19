Сбер собрал в Москве мировых и российских экспертов на бизнес-фесте

В Москве в пространстве «Тимирязев Центр» прошел бизнес-фест от Сбера, который собрал около 10 тысяч предпринимателей. Мероприятие объединило образовательную конференцию, деловой нетворкинг, персональные консультации и музыкальную программу, став частью федерального цикла бизнес-фестов, проходящих в крупнейших городах России, сообщает пресс-служба Сбера.

Ключевым гостем фестиваля стал Дэвид Кови — мировой эксперт в области саморазвития и эффективности, последователь идей своего отца Стивена Кови-старшего. Также на фестивале выступили ведущие российские предприниматели: ресторатор, сооснователь сети «Чайхона № 1» и холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук и основатель сети студий маникюра и педикюра 4hands Татьяна Шутова. Вместе с ними на сцену вышли и другие эксперты-практики, представившие собственные кейсы и подходы к развитию бизнеса.

«Мы видим, что предприниматели сегодня становятся более гибкими и смелыми в решениях. Конечно, остаются вызовы — себестоимость, кадры, логистика, — но предпринимательская энергия в стране не иссякает. Для Сбера важно быть рядом с предпринимателями и предоставлять лучший сервис — там, где возникает потребность. Мы помогаем запускать бизнес онлайн, предоставляем цифровые инструменты и даем возможность клиентам развиваться комплексно с помощью наших отраслевых решений. Именно за такой подход нас и ценят, ведь он рождает между партнерами доверие. Сегодня Сберу доверяют более 3,4 млн предпринимателей — для нас это большая ценность и ответственность», — сказал вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Фестиваль прошел в яркой и динамичной атмосфере. На одной сцене обсуждались стратегии построения доверия в командах, на другой — цифровая трансформация бизнеса. Участники тестировали новые сервисы, заводили контакты, а в менторской гостиной проходили индивидуальные консультации. В формате коротких встреч эксперты помогали коллегам разрабатывать бизнес-планы, маркетинговые стратегии и искать новые пути роста.

Особое внимание было уделено прикладным вопросам — маркетингу, финансам, юриспруденции и digital-продвижению. Нетворкинг-зоны стали местом встреч тысяч предпринимателей из разных отраслей, где рождались новые партнерства и проекты. Завершающим акцентом фестиваля стали музыкальные выступления, создавшие атмосферу для неформального общения и вдохновения.