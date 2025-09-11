Сбер рассказал о чистой прибыли почти в 1,12 трлн рублей по итогам восьми месяцев 2025 года

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил о финансовых результатах работы кредитной организации по РПБУ за 8 месяцев 2025 года, передает пресс-служба банка.

Так, чистая прибыль выросла на 6,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигла 1 119,6 млрд рублей. Рентабельность капитала за восемь месяцев составила 22,2%.

По словам главы Сбербанка, начало цикла снижения ставок в экономике ознаменовалось некоторым оживлением кредитования в августе.

«Корпоративный портфель вырос на 2,1% за месяц в реальном выражении до 28,5 трлн рублей, а розничный — на 1,3% (без учета секьюритизации по жилищным кредитам и цессии по автокредитам) и превысил 17,8 трлн рублей. Драйверами стали ипотечное и потребительское кредитование: выдачи по последнему превысили погашения, и впервые с начала года этот портфель вырос на 0,4% за месяц. Качество портфеля при этом остается стабильным. Положительная динамика наблюдается также и в средствах физических лиц, которые прибавили 0,3% за месяц в реальном выражении», — рассказал Герман Греф.