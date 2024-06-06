Сбер профинансирует крупный инвестиционный проект в Московской области

«В рамках реализации инвестиционного проекта белорусская компания „Амкодор“ запустит на территории Московской области современное предприятие по производству дорожно-строительной и коммунальной техники. Для жителей Раменского городского округа и ближайших муниципалитетов будет создано не менее 700 рабочих мест. Приступить к строительству нового предприятия на территории Раменского городского округа планируется в начале 2025 года. К 2030 году предприятие сможет выйти на проектную мощность и производить на территории Подмосковья не менее 1,5 тыс. погрузчиков в год», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.