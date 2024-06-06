Сбер профинансирует крупный инвестиционный проект в Московской области
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На полях Петербургского международного экономического форума Сбербанк, Правительство Московской области и холдинг «АМКОДОР» — крупнейшее машиностроительное предприятие на территории Республики Беларусь и стран СНГ — заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов, Екатерина Зиновьева, заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области и Председатель Совета директоров холдинга «АМКОДОР» Александр Шакутин.
«Сбер финансирует инвестиционные проекты по всей России, тем самым значительно улучшая инвестиционный климат страны. Особое внимание Среднерусский банк Сбербанка уделяет Московской области — уникальному региону, который в последние годы непрерывно развивается. При нашей поддержке в Подмосковье реализовано инвестиционных проектов с объемом финансирования более 365 млрд рублей. Соглашение с нашим давним и надежным партнером — холдингом „АМКОДОР“ — один из значимых шагов в этом направлении. Подписанное соглашение придаст нашему партнерству новый импульс развития и выведет его на совершенно другой — стратегический — уровень сотрудничества», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.
Соглашение предусматривает реализацию на территории Подмосковья крупного инвестиционного проекта по созданию нового завода специальной техники «АМКОДОР». Новый высокотехнологичный завод позволит производить востребованную наукоемкую продукцию, а также усилить технологическую безопасность российского промышленного сектора.
«В рамках реализации инвестиционного проекта белорусская компания „Амкодор“ запустит на территории Московской области современное предприятие по производству дорожно-строительной и коммунальной техники. Для жителей Раменского городского округа и ближайших муниципалитетов будет создано не менее 700 рабочих мест. Приступить к строительству нового предприятия на территории Раменского городского округа планируется в начале 2025 года. К 2030 году предприятие сможет выйти на проектную мощность и производить на территории Подмосковья не менее 1,5 тыс. погрузчиков в год», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В рамках реализации инвестиционного проекта Сбер предлагает выгодные условия финансирования в совокупности с широким выбором банковских продуктов и инструментов. Среди них — реализация цифровых проектов, направленных на достижение технологического суверенитета, оптимизация долгового портфеля, предоставление услуг банка на специальных условиях, а также оказание аналитической и информационной поддержки в целях повышения операционной эффективности деятельности.
«Накопленный опыт и широкие компетенции сегодня позволяют холдингу „АМКОДОР“ реализовать в короткие сроки проект любой сложности. Так, в частности, в настоящее время холдинг осуществляет реализацию девяти инвестиционных проектов в Российской Федерации. Реализация таких проектов позволит создать высокотехнологичные заводы, на которых будет производиться востребованная наукоемкая и импортозамещающая продукция. Наше партнерство с ПАО „Сбербанк“ позволит реализовать инвестпроект в запланированные сроки, создать новые рабочие места и обеспечить технологическую безопасность промышленной отрасли», — уточнил председатель совета директоров холдинга «АМКОДОР» Александр Шакутин.