Сбер инвестировал в жилой кластер в Новой Москве более 20 млрд рублей

Жилому киберспортивному кластеру в Новой Москве «Родина Переделкино», который строится в авторском формате по развитию городских территорий, Сбербанк предоставил проектное финансирование в размере 20,2 млрд рублей.

Общая площадь ЖК — 136,7 тыс. кв. м. В его составе — пять жилых корпусов в 30-31 этажей, где расположатся 1692 квартиры. В проект также входит деловой центр на 30,6 тыс. кв. м, рассчитанный на 1427 рабочих мест.

Завершить строительство первых корпусов планируют в IV квартале 2027 года. Вторую очередь сдадут к концу 2028-го, а офисный центр — в 2029 году.

Как пояснил председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов, участие банка в финансировании подобных уникальных проектов — часть стратегии инвестирования в будущее, в создание инфраструктуры, которая повышает стандарты качества жизни и задает новые ориентиры для отрасли.

«Сегодня Сбер — один из ключевых партнеров в поддержке строительного сектора России. Так, в 2024 году только в Среднерусском банке Сбербанка было заключено 332 новых договора с общим лимитом 685 млрд рублей. На 1 марта 2025 года портфель девелоперов жилой и коммерческой недвижимости на нашей территории превысил триллион рублей», — отметил Титов.

Согласно концепции девелопера, инновационный жилой кластер станет новой точкой притяжения в районе благодаря многофункциональной арене для обучения, тренировок и киберспорта, фуд-пространству, променадному бульвару со световыми арт-объектами, современным спортивным и детским площадкам. Визуальный облик вдохновлен структурой кольцевых кварталов, сформировавших градостроительный контекст микрорайона в конце XX века, а расположение зданий продиктовано в том числе обеспечением лучших видовых характеристик и инсоляции. Пять из шести высотных зданий соединены между парящими карнизами, и стилобатом — с деловым центром.

По словам совладельца и сооснователя девелопера Антона Винера, инвестиции в кластер подтверждают стратегическую значимость проекта не только для девелопера, но и для всего рынка.

«Поддержка со стороны крупнейшего системообразующего банка России говорит о высоком уровне доверия к концепции и реализации. „Родина Переделкино“ — это не точечная застройка, а полноценная городская среда, которая объединит жилье с деловой, образовательной и спортивной инфраструктурой на западе Москвы», — подчеркнул Винер.