Саудовская Аравия заявила о решении увеличить добычу нефти в 2026 году

Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в 2026–2027 годах, а в 2028 году снизит ее до 12,3 млн баррелей в сутки, сообщил министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман в ходе сессии «Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей» на ПМЭФ.

«Мы сначала снизили добычу нефти с 13 до 12 млн баррелей в день, но есть планы увеличить это производство. В 2026–2027 годах мы увеличим добычу нефти, а в 2028 году снизим ее до 12,3 млн баррелей в сутки», — сказал Абдулазиз бен Сальман.

Он также отметил, что переход к возобновляемым источникам энергии позволит Саудовской Аравии сэкономить добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки.

Петербургский международный экономический форум открылся в Санкт-Петербурге 5 июня. Он продлится по 8 июня 2024 года.