Саудовская Аравия стремится восстановить утраченную долю мирового рынка нефти

Эр-Рияд намерен восстановить утраченную из-за сланцевых компаний США долю мирового рынка нефти. Одной из частей данной стратегии является увеличение добычи нефти ОПЕК+, об этом рассказал глава отдела сырьевых исследований Bank of America Corp. Франсиско Бланш, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Саудовская Аравия намеренно вступает в длительную ценовую войну, так как хочет восстановить долю мирового рынка нефти, которую потеряла из-за американских сланцевых компаний и других конкурентов. Добыча нефти ОПЕК+ может положительно отразиться на планах Эр-Рияда в обозначенном направлении. В июле страны ОПЕК+ договорились добывать в сутки 411 тыс. барр. нефти.

«Эта ценовая война будет носить не резкий и краткосрочный характер, а скорее продолжительный и постепенный», — заявил Бланш.

Планы ОПЕК+ отменить добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки к ноябрю 2025 года обсуждались еще в мае. Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на свои источники. По словам этих инсайдеров, Саудовская Аравия стремится наказать в том числе Ирак и Казахстан за превышение установленных квот по добыче нефти.