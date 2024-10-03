Санкции в октябре-ноябре могут как укрепить рубль, так и ослабить его
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Курс российской валюты прогнозируемо снижается в последние недели. Главная причина — потенциальное усиление санкций, заявил РИАМО начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.
По его словам, рубль ослабел за последние недели, как это и прогнозировалось ранее — в третьем квартале.
Потенциальное усиление санкционного давления остается ключевым фактором риска, повышающим волатильность курса рубля, подчеркивает эксперт.
«Санкции могут как укрепить рубль, если продолжат бить по импорту, так и ослабить его еще быстрее, если будут ограничивать преимущественно экспорт», — объясняет Короев.
В четверг курс китайского юаня на открытии торгов Московской биржи превысил 13,5 рубля впервые с 11 октября 2023 года.
По прогнозам эксперта, курс юаня может оставаться в районе текущих уровней в октябре–ноябре с периодами коррекции к 13 рублям.