Санкции в октябре-ноябре могут как укрепить рубль, так и ослабить его

По его словам, рубль ослабел за последние недели, как это и прогнозировалось ранее — в третьем квартале.

Потенциальное усиление санкционного давления остается ключевым фактором риска, повышающим волатильность курса рубля, подчеркивает эксперт.

«Санкции могут как укрепить рубль, если продолжат бить по импорту, так и ослабить его еще быстрее, если будут ограничивать преимущественно экспорт», — объясняет Короев.

В четверг курс китайского юаня на открытии торгов Московской биржи превысил 13,5 рубля впервые с 11 октября 2023 года.

По прогнозам эксперта, курс юаня может оставаться в районе текущих уровней в октябре–ноябре с периодами коррекции к 13 рублям.