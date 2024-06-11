Санкции не помешали России успешно торговать водкой

сегодня в 23:17

Доля российской водки растет на мировом рынке

Доля импортной российской водки растет на мировом рынке, пишет РБК со ссылкой на рейтинг Drinks International.

По итогам 2023 года самые быстрые темпы роста продаж на мировом водочном рынке показали российские бренды.

Так водка «Белая березка» показала годовой рост в 53,8%, на 43,8% — «Царская».

Продажи «Хаски», «Зеленой марки» и «Талки» — от 25 до 10%.

При этом Smirnoff совершил падение на 7,1%, Absolut — на 8,5%, пишет издание.