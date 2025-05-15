Санкт-Петербург занял 12 место в рейтинге щедрости городов России

Сервис «Плавно» выяснил, в каких регионах России чаще всего оставляют чаевые. В среднем по стране «благодарность» получают в 54% случаев, а размер чаевых — 10–12% от чека, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Самыми щедрыми оказались жители Екатеринбурга: они оставляют чаевые на 7% чаще и на 4% больше, чем в среднем по статистике. В тройке лидеров также Казань и Сочи. Москва заняла 8-е место (чаевые дают в 51% случаев, сумма — ниже среднего на 2%). Санкт-Петербург оказался лишь на 12-й строчке (49% и -3%).

Чаще всего благодарят работников кафе и ресторанов — в 72% случаев. На АЗС и в салонах красоты чаевые оставляют 6 из 10 клиентов, в среднем — 100–250 рублей. В фитнес-клубах — только 27%, причем сумма редко превышает 200 рублей.

Щедрее всех — россияне в возрасте 25–44 лет. Они оставляют чаевые в 61–83% случаев, нередко до 18% от суммы счета. Люди старше 55 лет благодарят реже (на 21% ниже среднего), но суммы оставляют сопоставимые.