Самый дорогой авиабилет на ВЭФ продали за 671 тыс рублей

За перелет из Москвы во Владивосток бизнес-классом туда и обратно на Восточный экономический форум (ВЭФ) один из пассажиров заплатил 671 тыс. рублей — это в 2025 году самый дорогой авиаперелет на мероприятие, сообщает ТАСС .

Как рассказали в компании «Аэроклуб», средняя стоимость перелета бизнес-класса в одну сторону составила 308 тыс. рублей, это на 13% выше, чем было в прошлом году. Экономкласс тоже подорожал — в среднем он обходился фирмам в 44,5 тыс. рублей, что на 24% выше уровня 2024 года.

При этом практически 25% всех перелетов была в салоне бизнес-класса. Из столицы на форум отправились 60% делегатов. Основной поток международных участников прибыл из Китая.

Максимальная зарегистрированная стоимость проживания на ВЭФ составила 1,9 млн рублей. Эту сумму заплатила компания, которая занимается поставками и обслуживанием высокотехнологичного оборудования. Такова стоимость за пять ночей в одном из четырехзвездочных отелей Владивостока.

Средняя стоимость ночи в гостинице без категории — 17,8 тыс. рублей, что на 14% меньше, чем в прошлом году. Проживание в трехзвездочном отеле в среднем стоило 20 тыс. рублей за ночь, что на 34% больше уровня 2024 года. Четырехзвездочные гостиницы также подорожали, там цена за проживание выросла на 79%, до 111 тыс. рублей за ночь. В пятизвездочных отелях средняя стоимость — 408 тыс. рублей, это на 33% превышает показания прошлого года.

Также спрос на деловые поездки во Владивосток на ВЭФ в этом году повысился на 2% по сравнению с 2024 годом. Самой представленной отраслью на мероприятии снова стали финансово-кредитные организации (24% делегаций). Затем идет нефтегазовая промышленность и энергетика, доля которой — 21%. Кроме того, нарастили присутствие юридические и консалтинговые компании — их доля достигла 5%.