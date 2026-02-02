Самозанятые в Москве и области могут оформить оплачиваемый больничный с 2026 г

Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области с начала 2026 года принимает заявления от самозанятых граждан на получение оплачиваемых больничных в рамках пилотного проекта, сообщает пресс-служба отделения СФР по Москве и Московской области.

В 2026 году для самозанятых граждан Москвы и Московской области расширена социальная поддержка: стартовал пилотный проект, позволяющий получать оплачиваемые больничные. С начала года отделение СФР уже приняло 849 заявлений от самозанятых.

Чтобы участвовать в программе, необходимо зарегистрироваться как плательщик добровольных взносов в отделении Соцфонда. Заявление можно подать через портал госуслуг, мобильное приложение «Мой налог» или в клиентской службе. После регистрации требуется вносить взносы ежемесячно или единовременно за год.

Размер ежемесячного взноса зависит от выбранной страховой суммы — 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Ставка составляет 3,84%: при страховой сумме 35 тысяч рублей взнос равен 1 344 рублям, при 50 тысячах — 1920 рублей в месяц. Изменить страховую сумму можно один раз в год.

Право на получение оплачиваемого больничного возникает после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. При оплате от 6 до 12 месяцев выплата составит 70% от страховой суммы за каждый месяц болезни, при оплате более 12 месяцев — 100%. При наступлении болезни взносы временно не платятся, а страховой стаж сохраняется.

После закрытия больничного листа необходимо подтвердить согласие на выплату через приложение «Мой налог» или портал госуслуг. Финансовая помощь поступит в течение 10 рабочих дней.

Присоединиться к программе можно до 30 сентября 2027 года. Эксперимент распространяется только на больничные по болезни. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (800) 100-00-01 или на страницах отделения в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, МАХ, Телеграм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.