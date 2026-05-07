Самозанятые мастера вытесняют салоны красоты в России

Самозанятые специалисты активно перетягивают на себя рынок бьюти-услуг в России. В 2025 году обороты в отдельных сегментах выросли в разы, а в сфере визажа — почти в 10 раз, рассказали РИАМО аналитики платформы для отношений с самозанятыми «Консоль».

Наиболее быстрый рост зафиксирован в сегменте визажа: его объем увеличился с 29 млн рублей в 2024 году до 284 млн рублей в 2025 году. Таким образом, рынок вырос почти в 10 раз всего за год. В парикмахерских услугах динамика оказалась более умеренной, но устойчивой: оборот увеличился более чем вдвое — с 19,8 млн до 40,9 млн рублей. Сегмент маникюра также сохраняет стабильный спрос: с июня по декабрь 2025 года его объем составил 10,9 млн рублей.

Самый резкий скачок произошел в середине 2025 года. Если в начале года ежемесячный оборот в визажe не превышал 1–1,5 млн рублей, то уже летом рынок вышел на новый уровень: в июле показатель достиг 47 млн рублей, а в августе — 50 млн рублей. Таким образом, всего за полгода сегмент вырос примерно в 30 раз. Парикмахерские услуги росли более плавно: с 1,1 млн рублей в январе до 11 млн рублей в июле, после чего объем стабилизировался на уровне 3–5 млн рублей в месяц.

Эксперты «Консоли» связывают рост с увеличением числа самозанятых специалистов. В сегменте визажа их количество за год выросло более чем в 11 раз, в парикмахерских услугах — почти в 1,6 раза. Массовый приток исполнителей позволил рынку быстро масштабироваться, но одновременно усилил конкуренцию. На этом фоне снизился средний чек. В визажe он сократился до 20–40 тыс. рублей против 300–600 тыс. рублей ранее, в парикмахерских услугах — до 45–75 тыс. рублей. Это делает услуги более доступными для клиентов, но одновременно снижает доходы специалистов.

«Мы видим, что рынок бьюти-услуг постепенно переходит к платформенной модели, где рост обеспечивается за счет количества исполнителей, а не повышения цен. Конкуренция в сегменте усиливается, а доходы специалистов все больше зависят от потока клиентов, а не от уровня цен», — отмечает главный юрист «Консоли» Александр Поштак.

По мнению экспертов, бьюти-сфера становится одной из самых доступных точек входа в самозанятость. В ближайшие годы аналогичная модель может распространиться и на другие отрасли.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.