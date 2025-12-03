Сахар и шоколад: эксперт рассказал о снижении цен в декабре

Эксперт Панченко: в декабре на 15% подешевеют сахар и шоколад

Управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко заявил, что в декабре в России могут подешеветь многие продукты: сахар, консервы и шоколад — как минимум на 15%, а заметнее всего упадут в цене макароны и крупы, сообщает Life.ru .

«Традиционно дешевеет гречка, на 3–5% теряет (в цене – ред.) рис. Подешевеет сахар, консервы, возможно, шоколад. Здесь можно ожидать снижения вплоть до 15%», — сказал эксперт.

По его словам, стоит следить за акциями: хорошие цены можно найти на продукты и напитки для новогоднего стола — например, на алкоголь и икру.

Дешевеют сезонные фрукты — мандарины и апельсины: ближе к праздникам на них резко возрастает спрос, а в январе — падает.

Можно ожидать снижения цен на морковь, капусту и свеклу. Обычно их привозят на склады в начале зимы.

