С задачей не справляются: губернатор раскритиковал цены на ярмарках Кузбасса

Губернатор Середюк: цены на ярмарках Кузбасса выше, чем в магазинах

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк на прямом эфире на радио «Маяк» заявил, что на ярмарках цены выше, чем в магазинах, продукция та же и в ближайшее время правительство региона исправит ситуацию, сообщает Сiбдепо .

По его словам, в последние годы ярмарки, традиционно организованные перед праздниками для покупки продукции местных производителей без наценок, перестали справляться со своей задачей. Особенно показательной стала предновогодняя ярмарка.

Изменения внесут уже на ближайшей ярмарке перед Пасхой: губернатор пообещал, что там цены будут на 10-15% ниже магазинных.

В начале апреля Кузбасс с рабочим визитом с посетил министр экономического развития России Максим Решетников. Он оценил туристическую инфраструктуру региона и провел совещание, посвященное ходу развития СТК «Шерегеш». Решетников примет участие во Всероссийском горнолыжном форуме.