С начала года поддержанный экспорт в Китай превысил 2 млн долларов

С начала 2024 года при поддержке Московской области экспортеры региона заключили в общей сложности 9 экспортных контрактов с контрагентами из КНР, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что Китай — один из давних и проверенных партнеров Подмосковья.

«С ним наш регион тесно связывает совместная инвестиционная работа и множество проектов, реализуемых среди прочего в сегментах промышленности и логистики. Не менее важна и экспортная составляющая нашего взаимодействия, ведь КНР традиционно входит в тройку партнеров-лидеров по внешнеторговому обороту с нашим регионом. Только с начала текущего года 4 подмосковных компании подписали в общей сложности 9 экспортных контрактов на общую сумму более 2 млн долларов», — отметила зампред.

Так, например, в 2024 году предприятие ООО «Метиз Производство» из Щелкова подписала контракт с компанией из Пекина на поставку комплектующих протезов нижних конечностей на сумму более 1 млн долларов США. С партнерами компания познакомилась, став участником международной выставки The 35th Indonesia Hospital Expo 2023. «Метиз Производство» вошел в число участников коллективного стенда Московской области, организованного для подмосковных экспортеров Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фондом поддержки ВЭД МО).

Фонд поддержки ВЭД МО оказывает подмосковным компаниям-экспортерам разностороннюю поддержку. Его услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

С полным перечнем услуг для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.