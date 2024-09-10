С января по июль Королев показал рост показателей социально-экономического развития

Крупными и средними предприятиями Королева по итогам семи месяцев 2024 года отгружено товаров, выполнено работ и услуг по всем видам экономической деятельности на сумму 185 млрд рублей, что почти в 2 раза превышает показатель аналогичного периода 2023 года. Об актуальных показателях социально-экономического развития городского округа рассказали в министерстве экономики и финансов Московской области.

Важно, что 77% продукции на сумму 142,6 млрд рублей отгрузили предприятия обрабатывающей промышленности Королева, что более чем в 2,3 раза превышает показатели за аналогичный период 2023 года. В числе отраслевых лидеров производство готовых металлических изделий, которое увеличилось в 2,7 раза относительно показателей за аналогичный период прошлого года и достигло 121,6 млрд рублей.

Положительную динамику демонстрирует розничная торговля. За январь–июль 2024 года ее оборот достиг 33 млрд рублей, увеличившись на 7,3%. Покупки онлайн составляют 11,2% розничного товарооборота.

По итогам I полугодия 2024 года, инвестиции в основной капитал достигли 7,9 млрд рублей, что на 11% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

По итогам января — июня 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 15,9% и составила 113,5 тыс. рублей.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. Так, за 10 лет внутренний региональный продукт (ВРП) вырос в 2,8 раза, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.