С января 2025 года в Молдавии начнут использовать евро вместо доллара

Национальный банк Молдавии (НБМ) с января 2025 года будет использовать евро в качестве базовой валюты для установления официального курса молдавского лея. На данный момент для этой цели используют доллар, сообщает РИА Новости .

«Со 2 января (2025 года — ред.) мы переходим на евро в качестве базовой валюты для установления официального курса молдавского лея и резервов НБМ. Это принесет значительные экономические выгоды стране. Ожидаемая экономия на обменных операциях может превысить 10 миллионов евро», — заявила глава НБМ Анка Драгу.

Драгу заявила, что такое решение приняли в связи с тем, что ликвидность евро увеличилась на внутреннем рынке и использование именно этой валюты будет выгоднее как для бизнеса, так и для населения республики.

В настоящее время около 60-70% обменов и торговых операций в Молдавии приходится на Евросоюз, поэтому НБМ принял решение адаптироваться под ситуацию и задействовать именно евро в дальнейшей работе по установлению курса молдавского лея.