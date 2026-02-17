С 12 до 3 млн руб: долг Ингушетии снизился в 4 раза

Как сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сумма задолженности уменьшилась приблизительно вчетверо — с 12 до 2-3 миллиардов рублей.

«У нас ведь была такая ситуация, что около 12 миллиардов у нас были долги разные: кредиторка, госдолг. Сегодня мы можем сказать, что у нас осталось там 2-3 миллиарда. Мы это все погасили», — отметил Калиматов.

Он также добавил, что для повышения инвестиционной привлекательности субъекта в республике создана промышленная площадка. На этапе предварительных переговоров к диалогу были привлечены представители энергетического сектора, газо- и водоснабжения. По словам руководителя региона, такая политика уже дает результат, и первые инвесторы приступили к реализации проектов на территории Ингушетии.

