С 1 апреля в России запретят завышать цены на товары при покупке в рассрочку

С 1 апреля в России вступает в силу закон, который запрещает продавцам устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от формы оплаты, сообщает РИА Новости .

Как пояснил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, речь идет о поправках к Федеральному закону № 284-ФЗ, которые призваны защитить покупателей от скрытых переплат. Теперь цена товара должна быть одинаковой и при полной оплате, и при покупке в рассрочку.

«Продавцу с 1 апреля запрещено устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от того, платит человек сразу или пользуется рассрочкой», — рассказал Гаврилов.

Кроме того, новые правила запрещают взимать с покупателя дополнительные комиссии. Нельзя брать плату за сам сервис рассрочки, а также за внесение платежей.

