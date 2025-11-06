РЖД запустили поставки зерна в Армению через территорию Азербайджана

Историческая поставка российского зерна в Армению состоялась через территорию Азербайджана — маршрутом, который не использовался с 1990-х годов, сообщили в пресс-службе РЖД.

Со станции Димитровград в Ульяновской области отправились 15 зерновозов с пшеницей, которые проследовали через азербайджанскую территорию и грузино-армянскую границу до станции Даларик.

Возобновление транзита стало возможным после политического решения Баку разрешить грузовые перевозки в Армению.

До января 2026 года планируется отправить еще 132 вагона с зерном, а в перспективе — наладить перевозки других категорий грузов.