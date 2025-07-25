Рынок ждет снижения ключевой ставки на 3 п. п за три месяца — мнение эксперта

Эксперт Александров: ставить диапазон ключевой ставки в 13-14% на 2026 год рано

Рынок ожидает последовательных шагов снижения ставки как на июльском, так и на сентябрьском заседании. Однако как будет развиваться ситуация в 2026 году, пока говорить рано, сообщил РИАМО управляющий директор ALT3 Capital Владислав Александров.

По его мнению, ключевая ставка в 17% на конец года — это базовый сценарий.

«В отношении 2026 года ситуация выглядит менее определенной. Несмотря на потенциальное замедление инфляции, на мой взгляд, все же преждевременно пересматривать текущий целевой диапазон ключевой ставки в 13-14%», — сказал эксперт.

Для ЦБ сохраняются риски устойчивой инфляции, а значит, важно продолжать удерживать реальную процентную ставку на уровне 8-10%.

Что касается сегодняшнего заседания, то основной рыночный консенсус — снижение на 2 п. п., т.е. ожидается снижение ключевой ставки до 18%. Трехмесячный процентный своп на уровне 17% (этот инструмент позволяет определить ожидания рынка относительно будущих процентных ставок) говорит о том, что рынок ожидает снижение ключевой ставки примерно на 3 процентных пункта на горизонте ближайших трех месяцев, прокомментировал Александров.