Рынок услуг России за год вырос на 61%

По итогам прошедшей зимы предложение от специалистов на рынке услуг в России выросло на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее популярным услугами у россиян стали маникюр и педикюр, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-платформы «Авито Услуги».

Согласно данным аналитиков, среди российских городов спрос на услуги заметнее всего вырос в Ижевске (+7%), Туле (+6%), Томске и Архангельске (по 4%), а также в Оренбурге (+3%).

В топ самых популярных услуг прошедшей зимой вошли маникюр и педикюр, консультации юристов и бухгалтеров, наращивание ресниц и уход за бровями, услуги парикмахеров, а также сантехнические работы. Рейтинг отражает основные потребности россиян в сфере услуг в холодное время года.

Этой зимой наиболее заметным стал спрос на услуги в области дизайна интерьеров, который увеличился в 20 раз. Второе место по популярности занимает благоустройство водоемов и фонтанов, спрос на эти услуги вырос в 2,9 раза. Замыкает тройку лидеров установка ограждений и навесов, которая продемонстрировала увеличение в 2,7 раза, а также отделка деревянных домов, бань и саун (в 2 раза).

Завершает список наиболее динамично развивающихся сфер деятельности реклама и PR, спрос на которые возрос практически вдвое.