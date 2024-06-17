Рынок ЦФА стал привлекательным для инвесторов на фоне роста процентных ставок

На фоне роста процентных ставок рынок платформенных сервисов стал интересен для инвесторов, общий объем сделок по итогу 2023 года и первого квартала 2024 года перевалил отметку в 282 млрд рублей, сообщает пресс-служба Центробанка России .

Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) стартовал лишь в 2023 году, но уже показал хороший рост. К концу первого квартала 2023 года привлеченными оказались 88,7 млрд рублей. Большая часть из них пришлась на денежные требования сроком до полугода. На их долю пришлось более 80% ЦФА.

«В сегменте краудфандинга наибольшей популярностью пользовалось предоставление займов. Таким образом, организации смогли получить за обозначенный период 44,5 млрд рублей от инвесторов. С помощью выпуска ценных бумаг было привлечено 8,3 млрд рублей. Инвесторы, приобретая бумаги на pre-IPO, рассчитывают на быстрый рост компаний, что формирует ожидание получения большой доходности», — сообщает ЦБ РФ.

За первый квартал 2024 года общий объем сделок на финансовых платформах вырос в 7 раз в сравнении с данными такого же периода в 2023 году. Сумма сделок достигла почти 149 млрд рублей.