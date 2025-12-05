Рынок труда в РФ ответил на нехватку кадров обучением новых сотрудников

«Подумать о том, чтобы расширять границы найма, с точки зрения привлечения новой аудитории, в том числе молодой и возрастной аудитории и снижать требования к квалификации на входе, чтобы увеличить воронку найма. И организовывать систему обучения внутри предприятия, чтобы подготавливать людей, которые в текущий момент времени не обладают подходящей квалификацией. Это было бы хорошим инструментом в борьбе с текущим дефицитом кадров. И мы видим, что рынок это понимает», — сказал Губанов.

По его словам, вакансий, в которых предлагается обучение на рабочем месте, становится все больше. Максимальное их количество в квалифицированных технических профессиях, например, сварщик. Причем соискатели охотно откликаются на такие вакансии.

Еще один из актуальных трендов, выделяющихся в 2025 году, готовность специалистов менять сферу деятельности. Согласно исследованиям, многие делали это несколько раз. Причем за этим стоит не только желание более высокого заработка, но и возможность поменять рабочий график, обеспечить личностный рост.

«Мы видим, что на 33% увеличилось количество людей, перетекающих из одной профессии в другую. При этом возраст людей, которые выбирают вторую и третью профессию, в ходе своей трудовой деятельности, моложе 37 лет, а те, кто уже работают – порядка 42 лет. То есть это люди, обладающие жизненным опытом, квалификациями и знаниями», — добавил Губанов.

Он отметил, что люди в целом готовы переходить из одной профессии в другую, тем самым закрывая кадровый дефицит. Причем наиболее часто в квалифицированные сферы перетекают разнорабочие, специалисты среднего уровня и сотрудники сферы обслуживания.