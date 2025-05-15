Рынки нервно отреагировали на состав российской делегации для переговоров

Индекс Мосбиржи за считанные минуты потерял 1,55%, опустившись с 2918 до 2872 пунктов, а к закрытию торгов снижение достигло 1,84%. Параллельно июньский фьючерс на доллар подскочил на 0,56% до отметки 83 рубля, заметно превысив официальный курс ЦБ.

«Рынки явно рассчитывали увидеть в составе делегации представителей высшего руководства, чье присутствие могло бы сигнализировать о серьезности намерений Москвы», — поясняет ведущий аналитик «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Отсутствие политиков топ-уровня в переговорной группе, куда вошли помощник президента Мединский и ряд высокопоставленных военных, было воспринято инвесторами как признак ограниченных ожиданий от предстоящей встречи.

Финансовые аналитики предупреждают, что повышенная волатильность на российских рынках может сохраниться до получения первых конкретных результатов стамбульских переговоров. Особое внимание участников рынка будет приковано к тому, смогут ли стороны хотя бы частично сблизить свои позиции по ключевым вопросам урегулирования. Пока же инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию, что и объясняет резкие движения котировок.