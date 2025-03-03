Рыбное предприятие из Дмитрова заключило 3 новых контракта на выставке в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах состоялась международная выставка Gulfood, на которой дмитровский производитель «Фуд Тим» представил свою рыбную продукцию. Эта группа компаний занимается глубокой переработкой российской морской форели и семги, которая пользуется большой популярностью на рынках ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщается на сайте Медиабанк Подмосковья.

«На выставке мы заключили контракт с новым клиентом из Азербайджана, а также договорились о поставках нашей продукции в Дубай и Абу-Даби», — рассказала учредитель ГК «Фуд Тим» Олеся Попова.

«Фуд Тим» сегодня — один из крупнейших переработчиков рыбы в России. Его объемы производства составляют 300 тонн продукции в месяц. С 2020 года дмитровская компания развивает экспорт по всему миру и успешно представляет Московскую область на международной арене. Содействие в заключении новых контрактов предприятию оказал подмосковный фонд поддержки внешнеэкономической деятельности.

«У нас в ближайших планах удвоить свои производственные мощности: мы начали реализацию амбициозного проекта по строительству нового многофункционального рыбоперерабатывающего комплекса производительностью в 600 тонн готовой продукции в месяц», — добавила Попова.

Сейчас «Фуд Тим» производит не менее 250 товарных позиций. Более 20 наименований — новые продукты, аналогов которым на сегодняшний день на российском рынке нет. Эта группа компаний занимается переработкой рыбы и морепродуктов уже 17 лет. Здесь производят рыбное филе, слайсы, полуфабрикаты и сублимированные продукты. Помимо фрикаделек, колбасок, котлет и биточков из рыбы, технологи компании разработали линейку продуктов для здорового и диетического питания, а также занимаются разработкой рецептов для школьного питания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.