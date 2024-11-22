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Рыбхозяйства Подмосковья поставили жителям более 2 тыс тонн свежей рыбы в 2024 году

В Московской области рыбной отраслью занимается 18 крупных предприятий, которые предлагают широкий выбор рыбы — карп, осетр, форель, щука, карась, толстолобик, белый амур и другие виды. С начала года региональные производители выпустили свыше 2 тысяч тонн товарной рыбы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Одним из ведущих изготовителей является АО «Егорьевский рыбокомбинат ЦНА». По итогам прошедших 3 кварталов рыбхозяйство заняло одну из лидирующих позиций.

С января по сентябрь комбинат произвел 389,2 тонн карпа. Предприятие является одним из старейших рыбокомбинатов России, осуществляющих рыбоводную деятельность более 55 лет. Общая протяженность водоемов составляет около 30 км, площадь территории — 2,5 тыс. гектаров.

Высокие показатели за данный период показали следующие рыбхозяйства:

ЗАО «Рыбхоз Клинский»;

АО «Бисеровский рыбокомбинат»;

ООО СКП Коломенский Рыбхоз «Осенка».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.