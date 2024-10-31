Рыбаки просят Минсельхоз не продлевать пошлины на рыбу и крабов

Рыбаки просят не продлевать пошлины на рыбу и крабов из-за нагрузки на отрасль

Крупнейшие объединения участников рынка направили в Минсельхоз письмо с просьбой не продлевать действие экспортных пошлин на рыбу и крабов, так как это создаст дополнительную нагрузку на отрасль, пишет РБК .

Курсовые экспортные пошлины, в том числе на рыбу и крабов, ввели в октябре 2023 года, срок их действия должен закончиться вместе с 2024-м годом, но в Минсельхозе заговорили о возможном их продлении. Рыбаки выступают против такой инициативы, так как дополнительная нагрузка на отрасль в год составит от 30 до 45 млрд рублей.

При этом рыбопромышленная отрасль за последние годы сделала инвестиций уже на почти 1 трлн рублей — это покупка квот на добычу крабов, а также строительство судов по программе инвестквот.

«Где сегодня брать деньги — большая проблема. Чтобы компания функционировала и продолжала строительство, мы вынуждены продавать активы», — рассказал председатель рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина Сергей Тарусов.

Если Минсельхоз продлит пошлины, то рыбопромышленные предприятия потеряют рентабельность, что приведет к заморозке программ по строительству флота. Но в ведомстве утверждают, что пока такая инициатива не рассматривается.