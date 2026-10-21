Rusprofile выяснил судьбу российских активов ушедших брендов одежды
Фото - © Валерий Лукин / Фотобанк Лори
Российские компании ушедших брендов одежды ликвидируют бизнес, работают под новыми названиями или сохраняют юрлица без выручки. Их статус изучил сервис Rusprofile, сообщает kp.ru.
H&M Group в июле 2022 года объявила об уходе из России в связи с «операционными проблемами и непредсказуемым будущим». ООО «Эйч энд Эм» прекратило существование в мае 2025 года.
Из девяти российских юрлиц Inditex действует только АО «Новая Мода», которое управляет брендами MAAG, DUB, ECRU и VILET. В 2025 году его выручка составила 31,2 млрд рублей. Компания впервые за три года получила чистую прибыль.
Бывший бизнес LPP — ООО «Ре Трэйдинг» — в 2025 году сократил выручку с 49,4 млрд до 31,4 млрд рублей и получил убыток 628,1 млн рублей. В августе 2026 года стало известно о возможном закрытии всех магазинов Mo и части других точек FES Retail.
Российские юрлица Nike и Uniqlo сохраняются, но показывают нулевую выручку. ООО «Адидас» сменило основной вид деятельности на аренду и управление недвижимостью и в 2025 году заработало 2,2 млрд рублей чистой прибыли.
Российский бизнес Reebok перешел турецкой FLO Retailing. Подразделение владельца Tommy Hilfiger и Calvin Klein возглавил и выкупил Денис Щукин: теперь компания называется «Ритэйл Экселенс».
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