Rusprofile выяснил судьбу российских активов ушедших брендов одежды

Российские компании ушедших брендов одежды ликвидируют бизнес, работают под новыми названиями или сохраняют юрлица без выручки. Их статус изучил сервис Rusprofile, сообщает kp.ru .

H&M Group в июле 2022 года объявила об уходе из России в связи с «операционными проблемами и непредсказуемым будущим». ООО «Эйч энд Эм» прекратило существование в мае 2025 года.

Из девяти российских юрлиц Inditex действует только АО «Новая Мода», которое управляет брендами MAAG, DUB, ECRU и VILET. В 2025 году его выручка составила 31,2 млрд рублей. Компания впервые за три года получила чистую прибыль.

Бывший бизнес LPP — ООО «Ре Трэйдинг» — в 2025 году сократил выручку с 49,4 млрд до 31,4 млрд рублей и получил убыток 628,1 млн рублей. В августе 2026 года стало известно о возможном закрытии всех магазинов Mo и части других точек FES Retail.

Российские юрлица Nike и Uniqlo сохраняются, но показывают нулевую выручку. ООО «Адидас» сменило основной вид деятельности на аренду и управление недвижимостью и в 2025 году заработало 2,2 млрд рублей чистой прибыли.

Российский бизнес Reebok перешел турецкой FLO Retailing. Подразделение владельца Tommy Hilfiger и Calvin Klein возглавил и выкупил Денис Щукин: теперь компания называется «Ритэйл Экселенс».

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