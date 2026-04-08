Руспродсоюз оценил пасхальный стол в 818 рублей

сегодня в 16:18

За год набор из яиц, кулича и пасхи в России подешевел на 0,8%

Средняя стоимость пасхального стола в 2026 году составила 818 рублей, что на 0,8% меньше, чем годом ранее, сообщает «Царьград» .

Руспродсоюз подсчитал стоимость базового набора к Пасхе. В него вошли десяток яиц, кулич и творожная пасха. Средняя цена составила 818 рублей против 824,5 рубля год назад.

Для расчета творожной пасхи использовали рецепт с 500 граммами творога, 200 граммами сметаны, 120 граммами сахара, 100 граммами сливочного масла, 30 граммами сухофруктов и двумя желтками.

Кулич оценивали исходя из 70 граммов сливочного масла, 170 миллилитров молока, 350 граммов муки, 200 граммов сахара, 100 граммов сухофруктов и четырех куриных яиц.

В 2026 году православная Пасха приходится на 12 апреля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.