Рубль не удержится: эксперт оценил перспективы девальвации в России

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что бюджет России находится под давлением, цены на нефть опускаются, все выше риски приближения девальвации рубля, сообщает АБН24 .

«Цены начнут расти — на импортную технику, электронику, бытовые товары, стройматериалы. Уже сейчас есть сигналы о снижении стоимости строительства, но это временно: как только девальвация разгонится, стоимость материалов и логистики снова вырастет. Люди, планирующие отпуск за границей, уже бегут покупать валюту — и это правильный шаг», — сказал эксперт.

По его словам, страдает не только российская валюта, но и доллар: на фоне роста глобальных рисков ОПЕК+ растит добычу нефти. При этом, скорее всего, в России доллар не подешевеет.

Одновременно Центральный банк будет снижать ключевую ставку, но очень осторожно. Однако ослабление рубля не может не ускорить рост цен. Потребителю проще всего сейчас уходить в защитные активы: выиграть смогут акции экспортеров и держатели золота. Изменения начнутся уже в мае, заключил эксперт.