сегодня в 13:25

Аналитик Буйволов: на следующей неделе доллар будет стоить до 97,5 рублей

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов заявил, что на неделе 14–20 октября доллар будет торговаться на уровне 93,5-97,5 рубля, евро — 102,5-106,5 рубля, а юань — 13,3-14 рубля. Несмотря на имеющиеся проблемы, на стороне рубля в скором времени могут сыграть несколько аспектов, сообщает Газета.ru .

«Рубль находится на минимумах с начала года из-за сокращения экспортных доходов — объемы экспорта нефти упали, а вместе с ними и цены», — отметил Буйволов.

Однако укреплению рубля могут способствовать несколько факторов. Первый из них — технический: продолжительное время иностранные валюты дорожали, поэтому есть основания ждать коррекционного «охлаждения».

Второй аспект, который может сыграть на руку российской госвалюте — более чем 20-кратный рост чистых продаж иностранных денег в рамках бюджетного правила. Третьим фактором эксперт назвал повышение стоимости нефти.

Кроме того, на рубль благоприятно повлияет и жесткая политика Центробанка, считает Буйволов.

На закрытии торгов Мосбиржи 9 октября курс юаня достиг 13,7 рубля. На внебиржевом рынке доллар и евро торговались примерно по 97 рублей и 106 рублей соответственно.