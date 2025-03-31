Рубль может получить поддержку от налоговых выплат экспортеров на этой неделе

Рубль в паре с юанем на Мосбирже в ближайшие дни может получить традиционную поддержку от налоговых выплат экспортеров. При этом оптимизма юаню добавляют обсуждаемые на рынке перспективы восстановления китайской экономики на фоне результатов государственных стимулов ее поддержки, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Давление на позиции китайского юаня продолжают оказывать некоторые экономические показатели, отмечает он. В их числе — относительно медленный рост внутреннего потребления в КНР. В фокусе внимания — заявление Банка Китая о готовности, если возникнет потребность, понизить процентные ставки. Однако неопределенности здесь продолжает добавлять риторика торговых войн между КНР и США.

«Тем временем рубль в паре с юанем на Московской бирже в ближайшие дни может получить традиционную поддержку от налоговых выплат экспортерами», — говорит эксперт.

По его словам, на стороне юаня может сыграть свежая экономическая статистика, которая показывает тренд на восстановление показателей по инвестициям в основной капитал в КНР и сохранение скорости годового прироста розничных продаж и промпроизводства в Китае.

Торговый диапазон юаня с 31 марта по 4 апреля составит 11,30-11,60 рубля.