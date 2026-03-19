Рубль и инфляция: что заставит ЦБ пойти на смягчение ДКП

Наблюдается редкая ситуация, при которой разрыв между текущим уровнем инфляции и ключевой ставкой остается весьма существенным. Инфляция демонстрирует замедление, в то время как ставка находится на высоком уровне. Это предоставляет регулятору возможность для осторожного смягчения политики, заявил РИАМО директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

При этом Банк России придерживается консервативного подхода: слишком резкое снижение ставки может спровоцировать всплеск спекулятивного спроса, активизацию кредитования и давление на национальную валюту, отмечает он. Все это, в свою очередь, быстро отражается на уровне инфляции, поэтому регулятор предпочитает действовать небольшими шагами, внимательно отслеживая реакцию экономической и финансовой системы.

Эксперт считает, что на решение ЦБ сейчас в наибольшей степени влияют динамика инфляции, инфляционные ожидания и устойчивость рубля. Даже при наличии данных о замедлении инфляции для регулятора важно убедиться в устойчивости этого тренда, исключив его краткосрочный характер. Кроме того, ЦБ уделяет внимание инфляционным ожиданиям населения и бизнеса, поскольку они формируют будущую ценовую динамику.

«Я полагаю, что предстоящее заседание не станет точкой остановки для цикла снижения процентной ставки. Вероятнее всего мы станем свидетелями мягкого и поэтапного ослабления монетарной политики, которое может занять продолжительный период времени», — говорит Спинка.

Рынок уже ориентируется на такой сценарий: нынешние ставки денежного рынка и доходность облигаций отражают ожидания постепенного, а не стремительного уменьшения ключевой ставки. Наиболее вероятный исход ближайшего заседания Банка России 20 марта — это умеренное понижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта при условии отсутствия форс-мажорных обстоятельств до этой даты, высказывает свое мнение эксперт.

