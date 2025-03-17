Рубль чувствует себя уверенно в паре с юанем на Мосбирже

Рубль чувствует себя достаточно уверенно в паре с юанем на Московской бирже. На его стороне — вступление в налоговый период, а также — перспективы мирных переговоров, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, уверенности рублю в этой паре способен добавить и рост котировок ОФЗ, приток в рублевые облигации средств иностранных инвесторов.

«Не на стороне китайского юаня продолжает оставаться торговое противостояние экономик США и КНР. При этом официальный представитель МИД КНР делает попытки снизить градус напряженности в этом противоборстве и указывает на то, что торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами может принести пользу обеим сторонам», — отмечает эксперт.

Тем временем свежая статистика Народного банка Китая говорит о сокращении объема нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в феврале (до 1,01 трлн юаней) относительно января, что способно добавить напряженности китайской экономике и мировым позициям юаня, считает Тимошенко.

Торговый диапазон​ юаня с 17 по 21 марта составит 11,70-12,00 рублей, прогнозирует он.