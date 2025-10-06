Рубль чувствует себя достаточно уверенно относительно юаня на Московской бирже. Низкий спрос на импорт и высокие депозитные ставки продолжают поддерживать курс российского рубля в паре с китайским юанем, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

В фокусе — «золотая неделя» выходных по случаю Дня образования КНР, которая способна временно ослабить позиции юаня, а также общую экономику Китая, говорит он. Однако китайские власти заявили, что праздничные дни не замедлят темпы развития экономики КНР. Ставка здесь сделана на прибыль от туризма, рост турпотока в праздники, объясняет эксперт.

«Между тем относительно мягкая риторика ДКП в Китае, снижение номинальных ставок помогает китайским властям в борьбе за восстановление экономики на фоне все еще существующего торгового противостояния с США. Оптимизма юаню может добавить свежая статистика по росту прибыли китайских промышленных компаний до максимальных с ноября 2023 года показателей», — комментирует Тимошенко.

Торговый диапазон юаня с 6 по 10 октября — 11,5-12 рублей, прогнозирует эксперт.