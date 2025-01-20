РСПП предложил пересмотреть участие России в Парижском соглашении

В Российском союзе промышленников и предпринимателей считают необходимым пересмотр позиции РФ в отношении Парижского соглашения по климату. Надо дать оценку целесообразности дальнейшего участие в нем страны, сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на «Ведомости» .

Письмо с таким предложением на имя министра экономического развития Максима Решетникова направил глава РСПП Александр Шохин. Как следует из документа, за 10 лет, прошедших с момента подписания данного соглашения, потенциал его ключевых элементов не был полностью реализован.

Кроме того, среди развивающихся государств распространяется тенденция считать характер механизмов Парижского соглашения дискриминационным.

При этом в РСПП уточняют, что даже при выходе из договора РФ обязуется направить в ООН обновленную версию того, каким будет национальный вклад до 2035 года. Поэтому, как считают крупные компании, следует пересмотреть подходы к заявленным страной целевым показателям.

Всего подписантами Парижского соглашения по климату являются 195 стран мира. В рамках него государства обязуются сделать все необходимое, чтобы глобальная средняя температура не повысилась более чем на 2 градуса.