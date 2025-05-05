Рост зарплат россиян в 51% расписан на срок три года

Рост зарплат в 51%, спрогнозированный Минэкономразвития, расписан на срок три года. В разрезе одного года рост не будет столь значительным с учетом разницы для отдельных отраслей. Так, в отраслях с исходным невысоким уровнем дохода прирост будет выше за счет эффекта низкой базы, сообщил РИАМО ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

В среднем доходы от трудовой деятельности будут расти на 18,3%, 16,8%, 11,4%, 8,3% и 7,3% с 2024 по 2028 годы соответственно, рассказал он.

При этом реальные доходы будут расти не так быстро, как следует из прогноза. При росте номинальных зарплат на 16,8% реальный прирост составит 6,8%, согласно прогнозу Минэкономразвития на 2025 год. На 2028 год заложен рост номинальных зарплат на 7,3%, реальных — на 3,2%.

Разница объясняется текущей и планируемой экономической обстановкой с поправкой на инфляцию. Это прежде всего связано с ограниченными возможностями предприятий повышать оклады (как правило, не более чем на 20% в течение года), кадровым голодом (как следствие, привлечение низкопроизводительных и недостаточно квалифицированных сотрудников), отмечает Расторгуев.

«Кроме того, речь в подсчете номинальных зарплат касается официального дохода до вычета всех налогов и взносов, то есть сумма на руки окажется ниже. А рост цен на товары и услуги будет фактически включать часть затрат работодателей на ФОТ в самом продукте — отсюда дополнительный фактор роста цен», — пояснил аналитик.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало, что к 2028 году средняя зарплата в России увеличится на 51% и достигнет 133 тысяч рублей.