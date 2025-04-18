Рост цен на услуги не позволит снизить ключевую ставку ЦБ 25 апреля

На заседании 25 апреля Банк России оставит ключевую ставку неизменной на уровне 21%. Говорить о снижении ключевой ставки в первой половине 2025 года не приходится, ее повышение тоже очень маловероятно, заявил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«Наш базовый прогноз — на ближайшем заседании 25 апреля Банк России оставит ставку неизменной на уровне 21%», — сказал он.

Несмотря на снижение инфляционных ожиданий в марте, отмечается рост цен, особенно в сфере услуг. Очевидно, что с учетом майских праздников спрос на услуги, в частности, путешествия, вне зависимости от географии, будет повышенным. Все это говорит о преобладании проинфляционных рисков. В такой ситуации у Банка России практически нет аргументов в пользу снижения ставки, до момента пока не появится статистика, уверенно говорящая и стабильном «заякорении» инфляционных ожиданий, отметил Тимошенко.

«Говорить о снижении ключевой ставки в первой половине 2025 года не приходится. Повышение же ставки пусть и вероятно, но эта вероятность крайне мала. Поскольку, несмотря на преобладание проинфляционных рисков, высокая ставка, даже с учетом ее ограниченного потенциала в текущей ситуации, поступательно оказывает охлаждающий эффект на экономику и смещает фокус населения в сторону сберегательной модели поведения», — считает эксперт.