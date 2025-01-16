Рост цен на товары и услуги опередит подорожание недвижимости в 2025 году

В 2025 году значительного падения номинальных цен на недвижимость в России не произойдет из-за инфляции. Однако подорожание товаров и услуг будет опережать рост цен на недвижимость, заявила РИАМО руководитель Ипотечного бюро и проекта Электроннаясделка.рф Камила Фазлыева.

В течение 2025 года будет наблюдаться дальнейшее сокращение количества сделок на рынке жилья из-за отсутствия достаточного платежеспособного спроса, отметила эксперт.

«Что же касается цен на недвижимость, то серьезного падения номинальных цен мы не увидим по причине инфляции. Но надо отметить, что рост цен на иные товары и услуги будет опережать рост цен на недвижимость», — уверена Фазлыева.

По ее словам, точный прогноз сделать затруднительно, поскольку рынок жилья в наступившем году будет сильно зависеть от внешней политической ситуации, которая сегодня во многом определяет внутреннюю и предсказать которую доподлинно невозможно.