Рост цен на квартиры и расходы госбюджета: почему льготную ипотеку в РФ не вернут

Сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова считает, что возобновление программы массовой льготной ипотеки под 8% в РФ нецелесообразно, сообщает Газета.ru .

«Причины нецелесообразности — резкий рост цен на квартиры (стало тяжелее приобретать квартиры даже по льготной ставке), обременительные расходы для госбюджета (за огромные компенсации банкам по льготной ипотеке граждане расплачиваются налогами)», — пояснила сенатор.

По ее словам, в этот убыточный процесс включались даже россияне с ограниченными финансовыми возможностями.

Еще одной причиной нерентабельности популярной льготной ипотеки является ослабление воздействия монетарной политики, проводимой Центробанком России. Суть заключается в том, что данная программа снижает необходимый положительный эффект, производимый ключевой ставкой на рост объемов розничного кредитования, добавила Епифанова.

Согласно ее заявлению, новые программы льготной ипотеки в России смогут стартовать не раньше первой половины следующего года. Сенатор уточнила, что эти программы будут ориентированы на специалистов, работающих в ключевых отраслях, таких как космическая сфера и оборонная промышленность.

Епифанова отметила, что программы адресной льготы на приобретение жилья, направленные на рурализацию (привлечение населения в сельскую местность), будут продолжать действовать, как и военная ипотека. Также до 2030 года имеется в планах продление специализированных видов льготной ипотеки — дальневосточной, арктической, а также для IT-специалистов. Кроме того, до 2030 года будет доступен относительно «массовый» вариант ипотеки — семейная.

В России программа льготного ипотечного кредитования с процентной ставкой 8% завершила свое действие 1 июля 2024 года.