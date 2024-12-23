Рост числа социальных предприятий в Подмосковье превысил 15% в 2024 году

По данным реестра социальных предпринимателей на декабрь 2024 года количество соцпредпринимателей в России впервые перешагнуло отметку в 12 тыс. В Подмосковье зарегистрированы свыше 1 150 из них. Это больше, чем в любом другом регионе страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В 2024 году Подмосковье стало регионом-лидером по количеству социальных предприятий. Так, в регионе в качестве социальных в этом году было зарегистрировано рекордное количество субъектов малого и среднего бизнеса — 1 159. Из них 887 подтвердили свой социальный статус, а остальные получили его впервые. По сравнению с прошлом годом число соцпредприятий увеличилось более чем на 15%, тогда такой статус получила 1 001 компания», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В целях поддержки социального бизнеса в регионе работают специальные субсидии и гранты. Так, в этом году получателями субсидии для соцпредприятий стали 68 предпринимателей, общая сумма поддержки составила 100 млн рублей.

Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В рамках нацпроекта предприниматели также могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес» Подмосковья. Узнать о поддержке бизнеса и образовательных мероприятиях для предпринимателей можно на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.