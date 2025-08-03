Росстат: треть работающих жителей России зарабатывают более 100 тыс рублей

Доля жителей России со средней заработной платой более 100 тыс. рублей в 2025 году выросла до 31,9% от всех работающих. Всего два года назад подобные зарплаты попадались практически в два раза реже, сообщает РИА Новости после анализа информации Росстата.

Исследование о распределении количества работников по уровню заработной платы проводят один раз в два года по итогам апреля. Последнее организовали среди 95,4 тыс. организаций, не включая малый бизнес. Численность сотрудников в соответствии с исследованием составила 28,4 млн человек.

По данным Росстата, средняя зарплата в апреле до вычета налогов от 100 тыс. рублей была у 31,9% сотрудников в РФ. Два года назад показатель был 17,4%.

В 2025 году зарплату от 100 до 150 тыс. рублей получают 17,2% сотрудников, от 150 до 200 тыс. — 6,9%, от 200 до 400 тыс. — 6,3%, а больше этой цифры — 1,5%.

В пределах от 80 до 100 тыс. рублей в среднем зарабатывают 13,1% жителей РФ, от 60 до 80 тыс. — 17%. Еще 20,2% получают в месяц от 40 до 60 тыс. рублей, 15,2% — от 22,4 до 40 тыс.

Менее МРОТ, то есть, 22,4 тыс., зарабатывают 2,6% россиян.