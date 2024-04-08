Росстат показал уровень зарплатного неравенства в стране

Росстат обнародовал статистические данные за 2023 год, согласно которым максимальный разрыв в средних заработных платах в регионах России достиг 4,4 раза, сообщает «Коммерсант» .

При этом в 2022 году разница между зарплатами составляла 4,3 раза. Максимальные средние зарплаты зафиксированы в Чукотском (158 тыс. рублей), Ямало-Ненецком (145 тыс. рублей) автономных округах и в Москве (136 тыс. рублей). Минимальные — в Чечне (37 тыс. рублей) и Ингушетии (36 тыс. рублей).

Самые высокие зарплаты выплачиваются в отраслях добычи нефти и газа, финансов и страхования и в производстве табачных изделий (от 140 до 180 тыс. рублей). Больше всего — на 20% — зарплаты выросли в сфере производства одежды, изделий из кожи, компьютеров, металлических и оптических изделий, автотранспортных средств и электрооборудования.

Средняя зарплата в стране в 2023 году составила 73,7 тыс. рублей. В номинальном выражении она выросла на 14,1%, а в реальном — на 7,8%.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что с 2020 года прожиточный минимум в стране увеличился на 36,7%. С начала этого года минимальный размер оплаты труда вырос на 18,5%.