Российское предприятие вернется к работе в ОЭЗ «Ступино Квадрат»

В подмосковном ОЭЗ «Ступино Квадрат» возобновит работу завод по производству катализаторов, который выходит из банкротства, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель главы городского округа Ступино Сергей Протопопов встретился с генеральным директором предприятия Алексеем Тимченко. Участники встречи обсудили перспективы развития производства катализаторных систем на территории муниципалитета.

Предприятие специализируется на производстве химических продуктов. Проводит регенерацию и реактивацию катализаторов гидрогенизационных процессов нефтепереработки, а также реализует комплекс услуг в сфере катализаторных систем установок гидроизоляционных процессов.

«В прошлом, после строительства и запуска завода, регенерация первых партий продукта не позволила получить достаточно выручки для выполнения долговых обязательств. В настоящее время все юридические нюансы улажены. Сменилось генеральное руководство, мы стараемся собрать сильную команду специалистов. Привлекаем работников из прежней команды и новых», — сказал Алексей Тимченко.

Пусконаладочные и диагностические работы пройдут на заводе в ноябре. Выход на промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2025 года.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.